Stranieri in maglia granata: la classifica

Un nuovo episodio della rubrica di Marco Bernardi: "La top 5 degli stranieri del Toro"

Marco P.L. Bernardi Columnist 23 febbraio 2024 (modifica il 23 febbraio 2024 | 22:31)

Come prevedibile, quando si inizia con le top five è difficile fermarsi, perché nuove idee nascono, nuove liste vengono generate dalle vecchie e l'ansia catalogatrice diventa irrefrenabile. Dalla volta scorsa (classifica delle partite granata leggendarie), soggetti ne sono saltati fuori a iosa, al punto che sarebbe stato possibile creare un'apposita classifica delle classifiche in un crescendo delirante. Meglio fermarsi sul nascere e passare al soggetto della settimana, ovvero i 5 stranieri che più hanno acceso la nostra fantasia di tifosi da quando sono state riaperte le frontiere nel 1980. Non ci saranno quindi astri luminosi del passato più remoto: in parole povere gli eletti verranno scelti tra i non italiani che hanno indossato i nostri colori da Michel van de Korput a Uroš Kabić.

Júnior: Léo, bandiera del Flamengo e della nazionale brasiliana, nel giugno del 1984 si trasferì sotto la Mole per insegnarci che il calcio è fantasia, classe e divertimento. Fu un samba scatenato la sua permanenza a Torino. Colpi di genio, la Maratona che diventa torcida, corner come pennellate d'autore. Anni di beatitudine, nei quali mancò soltanto lo scudetto, comunque sfiorato.

Martín Vázquez: il grande colpo di mercato del 1990, destinato a privare di uno dei suoi elementi portanti nientepopodimeno che la Quinta del Buitre, la cinquina di giocatori che stava facendo le fortune del Real Madrid nei primi anni Novanta. Rafa si presentò in granata con un goal prodigioso al Torneo di Saint-Vincent, scavalcando con un sombrero l'intera difesa avversaria per poi infilare il portiere da posizione defilata. Quando sembrava potesse portarci a tagliare traguardi inimmaginabili, si mise di mezzo la solita sfiga che si matertializzò nei tre pali di Amsterdam, durante la finale di coppa Uefa.

Abedi Pelé: nel 1994 il Toro si affacciò su un nuovo continente calcistico, l'Africa che, in salsa piemontese, si manifestò con il suo campione più celebre ed iconico, talmente forte da essere ribattezzato come il più grande di tutti. Giunse quando già le nostre sorti stavano declinando, ma ci regalò momenti di autentica estasi calcistica.

Walter Casagrande: dal 1991, per due stagioni al Toro, sufficienti per giocare una finale europea e per vincere la Coppa Italia, ultimo trofeo, almeno per il momento, ad arricchire la nostra bacheca. Attacante imponente e personaggio incredibile: con il dottor Socrates fu uno dei mitici rappresentanti della Democrazia Corinthiana, l'autogestione calcistica che resse per un paio di anni le sorti del Corinthians. Del resto, assomigliava perfino un po' al Che Guevara...

Aguilera: miniattaccante sgusciante e tecnicamente geniale, l'asso uruguaiano fu uno degli undici a scendere in campo nella grottesca finale di Roma che ci regalò la Coppa Italia del 1993. Era il 19 giugno: un arbitro alla sua ultima partita ci fischiò tre calci di rigore contro, perdemmo 5 a 2, ma il trofeo lo alzammo noi comunque, forti del 3 a 0 dell'andata. Una delle foto del trionfo finale mostra Pato sulle spalle di Annoni nell'atto di sollevare la coppa. Era stato suo il goal decisivo per far fuori la Juve in semifinale.

La lista finisce qui e sono rimasti fuori altri pezzi da novanta: da Müller a Francescoli, da Schachner a Glik, da Scifo a Kieft, da Hernandez a Maxi Lopez. I meritevoli sarebbero tanti, troppi per una breve lista che è solo un gioco, con limiti intrinseci. Proprio per questo vi invito, anche questa volta, ad inserire la vostra classifica nei commenti. In attesa della prossima top five.

Autore di gialli, con "Cocktail d'anime per l'avvocato Alfieri" ha vinto l'edizione 2020 di GialloFestival. Marco P.L. Bernardi condivide con il protagonista dei suoi romanzi l'antica passione per il Toro e l'amore per la letteratura e la canzone d'autore.

