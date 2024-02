Partite granata leggendarie: la classifica

Un nuovo episodio della rubrica di Marco Bernardi: "La top 5 delle partite da leggenda del Toro"

Vertigine della lista Umberto Eco 2009 Bompiani

La volontà di elencare, di creare liste per mettere ordine nell'infinità delle variabili fino a farne una forma d'arte, ispirò ad Umberto Eco nel 2009 un saggio, che riassume le modalità con cui la vertigine del classificare si è espressa.

Lo sterminato assortimento di eventi granata porta alla medesima vertigine: il desiderio di classificare, di creare un ordine dove l'ordine non può esistere e di rendere i ricordi protagonisti in una Camera delle Meraviglie in grado di ospitarli.

Creare piccole liste di eccellenze granata è un gioco irresistibile al quale giochiamo tutti: abbiamo le nostre partite del cuore, le incazzature leggendarie, i giocatori preferiti, quelli che più ci hanno delusi, i goal indimenticabili... E così via, fino a quando ci può supportare la fantasia.

Il bello di iniziare a fare liste è che tendono poi ad autogenerarsi, ognuna ne sprigiona altre in una cascata dai rivoli infiniti.

Quest'oggi vi sottopongo la mia prima lista che, in quanto mia, non combacerà sicuramente con la vostra. Ed è questa la particolarità: sono tutte altrettanto valide, perché siamo noi a renderle uniche ed insindacabili, non appena le pensiamo.

Passiamo quindi alla classifica delle 5 partite indimenticabili da quando chi scrive può ricordarsi (non troverete, quindi, nessuna gara risalente a prima del 1976):

Torino-Juventus 3 a 2 (27 marzo 1983): non c'è bisogno di spiegare il perché di questo primo posto. Questa è la partita. Quella dei 3 goal in 3 minuti e 40 secondi. Chi c'era non può dimenticarla, chi non c'era rimpiangerà per sempre di non esserci stato. DossenaBonessoTorrisi è lo scioglilingua che nessuno di noi scorderà mai.

Torino-Cesena 1 a 1 (16 maggio 1976): il match che ci consegnò lo scudetto. Il volo d'angelo di Pulici a scatenare la festa. La rabbia di Radice al fischio finale per la mancata vittoria. I paracadutisti sul terreno di gioco a suggellare l'impresa davanti a sessantacinquemila cuori granata impazziti.

Torino-Real Madrid 2 a 0 (15 aprile 1992): si spalancano le porte della finale di Coppa Uefa, sognare non sembra più un delitto, ma un piacevole dovere. Le Merengues si sfaldano davanti ai colpi del Toro di Mondonico. E il Delle Alpi non è mai stato così bello.

Athletic Bilbao-Torino 2 a 3 (26 febbraio 2015): il Toro torna grande in Europa e ci regala una notte da leggenda, violando l'inviolabile San Mames. Merita il quarto posto per le emozioni di quell'interminabile alternarsi di colpi di scena, ma anche per inserire nella lista una partita meno datata delle altre, anche se sta già per compiere nove anni...

Torino-Juventus 3 a 3 (14 ottobre 2001): basta dire "la buca di Maspero" e non aggiungere altro. Oltre alla splendida rimonta dallo 0-3 contro una Juve imbottita di giocatori dai nomi altisonanti.

Ne sono rimaste fuori altre, tante sarebbero da aggiungere.

E' il bello di una lista finita. Ed il suo limite.

Divertitevi ad inserire anche la vostra classifica nei commenti: porterà nuove emozioni che non invecchieranno mai.

Se vi vengono in mente liste interessanti, anche le più strampalate o astruse, indicatele: potrebbero essere argomento di un prossimo capitolo della rubrica.

