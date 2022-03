Comparazione Quote, Bologna-Torino: ecco le chance granata secondo gli analisti

Bologna - Torino, l’analisi quote di OddsChecker: i bookie puntano sul 2, la vittoria degli emiliani manca dal 2019

Andrea Calderoni

Gara importante tra il Bologna di Sinisa Mihajlovic e il Torino di Ivan Juric, che si affronteranno domenica 6 marzo alle 15 al "Dall’Ara". Il match sarà valido per la ventottesima giornata di Serie A. In classifica le due compagini sono distanziate da un solo punto: i felsinei hanno raggiunto quota 32 dopo il pareggio esterno contro la Salernitana; al contrario, gli ospiti sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Cagliari (1-2). Il “bottino” granata, dunque, è rimasto immutato: 33 punti collezionati nelle 27 sfide fin qui giocate e tre sconfitte nelle ultime quattro uscite ufficiali.

GLI ULTIMI RISULTATI – Il Bologna arriva da due risultati utili consecutivi: l’ultima sconfitta è quella giunta all’"Olimpico" contro la Lazio (3-0, il 12 febbraio). La squadra di Mihajlovic non infila tre gare consecutive senza perdere in Serie A da settembre, in occasione delle prime tre partite di campionato. Dall’altra parte, il Torino ha guadagnato otto punti nei sette match disputati nel girone di ritorno (2 vittorie, 2 sconfitte, 3 pareggi). Si tratta del medesimo raccolto di cui si è reso protagonista nelle prime sette gare d’andata. L’unico successo ottenuto dai rossoblù nei cinque appuntamenti più recenti è quello contro lo Spezia: per il resto, sconfitte contro Verona e Lazio, pareggi con Empoli e Salernitana. Parlando del Torino, per trovare l'ultimo successo bisogna tornare indietro nel tempo fino al 15 gennaio (Sampdoria – Torino 1-2). Nelle ultime cinque, tre sconfitte (Cagliari, Venezia e Udinese) e due pareggi (Juventus e Sassuolo).

I PRECEDENTI – Quella di domenica pomeriggio sarà la sfida numero 128 in Serie A tra Bologna e Torino. Il bilancio pone leggermente in vantaggio i granata con 45 successi contro i 43 dei rossoblù, 39 pareggi completano il parziale. Gli emiliani non battono gli avversari dal 16 marzo 2019 (vittoria per 3-2 in trasferta). Da quel momento in poi, due vittorie granata, di cui l’ultima nel match d’andata del campionato attuale e tre pareggi. Considerando le sfide giocate al "Dall’Ara", le ultime quattro sono terminate in parità. Si tratta della striscia attualmente aperta di pareggi interni consecutivi più lunga per i felsinei contro una singola avversaria in A. Parlando infine di gol, il Bologna ha ottenuto un solo clean sheet nelle ultime 22 contro il Torino. Come ci informa OddsChecker, sono 36 le reti subite in totale dagli emiliani nel parziale (in media 1.6 a match).

LE QUOTE - Secondo le rilevazioni di OddsChecker, Bologna - Torino sarà una gara dal risultato tutt’altro che scontato, in cui regnerà l’equilibrio. Gli ospiti sono favoriti, ma la distanza tra il segno 1 e il 2 è praticamente impercettibile. Prendendo a riferimento le quote di William Hill, la vittoria della squadra di Juric si attesta al 39.2% di probabilità, contro il 35.7% per il successo dei rossoblù di Mihajlovic e il restante 31.3% attribuito al pareggio. Gli scommettitori sono convinti che nell’arco del match possano arrivare almeno tre gol. Analizzando questa volta le soglie poste su Betfair, l’Over vanta una percentuale del 57.8% contro il 47.6% dell’Under 2.5, e quindi l’ipotesi secondo cui non si arriverà neanche alla terza marcatura. Infine, la minima differenza in classifica e in termini di goal siglati giustifica gli operatori a ritenere più concreta la possibilità che nessuna delle due formazioni rimanga a secco (optando per LeoVegas, il Gol ha il 57.5% di verificarsi contro il 49% del No Gol).