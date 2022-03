Comparazione Quote, Salernitana-Torino: ecco le chance granata secondo gli analisti

Nonostante la Salernitana giochi in casa, OddsChecker ci informa che la squadra campana ha soltanto il 21% delle possibilità di ottenere un successo

Redazione Toro News

Lontano dall'Europa e ancor di più dalla zona retrocessione, il Torino deve trovare stimoli nel finale di stagione. Alla squadra di Ivan Juric serve una scossa, che potrebbe arrivare sul campo della Salernitana ultima in classifica, sempre più vicina al ritorno in Serie B nonostante l'arrivo di Davide Nicola in panchina. Un derby granata, in programma sabato alle 20:45 allo stadio Arechi di Salerno.

GLI ULTIMI RISULTATI - Il Torino non vince da due mesi e mezzo. L'ultimo successo dei granata risale al 15 gennaio scorso, quando arrivò l'affermazione sul campo della Sampdoria. Da quel momento in poi, quattro pareggi (Sassuolo, Juventus, Bologna e Inter) e quattro sconfitte (Udinese, Venezia, Cagliari e Genoa). Prima della sosta, la squadra di Juric ha ceduto a Marassi, facendo conquistare la prima vittoria a Blessin da quando allena i rossoblù dopo sette pareggi di fila. Da non dimenticare che il Toro ha ancora una partita da recuperare in casa dell'Atalanta. La Salernitana non se la passa meglio, anzi. La salvezza è sempre più lontana, i tre punti mancano dal 9 gennaio (vittoria in casa del Verona), quindi cinque pareggi e quattro sconfitte che valgono il fondo della classifica. La squadra di Nicola ha due partite in meno, che potrebbero in qualche modo ridare speranza.

I PRECEDENTI - Salernitana e Torino si sono affrontate 15 volte nella loro storia, di cui 3 in Serie A e 12 in Serie B. Il bilancio complessivo sorride ai granata del Piemonte, che hanno vinto in 8 occasioni contro le 5 degli avversari; 2 invece i pareggi. All'andata la squadra di Juric ha saputo imporsi con un netto 4-0 (reti di Sanabria, Bremer, Pobega e Lukic), quando la Salernitana era allenata da Castori. L'ultimo successo dei campani risale al precedente incontro, nella Serie B 2009/10, e fu all'Olimpico Grande Torino col risultato di 2-3.

LE QUOTE - Essere il peggior attacco (22 gol fatti) e la peggior difesa del campionato (65 subiti) pur avendo due gare in meno, basta per non essere considerati quasi mai favoriti. Per questo, nonostante la Salernitana giochi in casa, OddsCheckerci informa che la squadra campana ha soltanto il 21% delle possibilità di ottenere un successo sul Torino, che invece è dato al 54%; il pareggio si attesta al 25%. Visto il momento complesso di entrambe le squadre, gli operatori non si aspettano molte emozioni a Salerno: le chance che non si vada oltre le due reti realizzate sono al 55%, mentre l'Over 2.5 è proposto al 45%. Nonostante queste quote, è ritenuto comunque più probabile che entrambe riescano ad andare a segno col 52% rispetto al 48% attribuito al No Gol.