LIVE! Coppa Italia, Torino-Frosinone 1-1

Seguite qui con noi su Toro News la diretta testuale della sfida tra granata e giallazzurri in Coppa Italia

Questa sera torna la Coppa Italia per il Torino che nei sedicesimi di finale ospita il Frosinone, chi supera questa turno incontrerà il Napoli negli ottavi. I granata sono reduci in campionato dalla vittoria 0-1 sul campo del Lecce mentre i ciociari lo scorso weekend hanno perso 4-3 contro il Cagliari in seguito ad una clamorosa rimonta subita.