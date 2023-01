LIVE! Empoli-Torino 0-0

Benvenuti/e alla diretta testuale di Empoli-Torino, gara valida per la 20^ giornata di Serie A. I granata arrivano a questa seconda trasferta consecutiva in Toscana dopo che lo scorso weekend hanno vinto 0-1 in casa della Fiorentina. La formazione di Zanetti è reduce anch'essa da una vittoria importante avendo vinto 0-1 a San Siro contro l'Inter nell'ultimo turno. In classifica il Torino e l'Empoli sono distaccati da un solo punto, 26 le lunghezze fin qui raccolte dai granata e 25 per gli azzurri.