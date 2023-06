LIVE! Euro U21, Svizzera-Italia 2-3: Pellegri esce all’intervallo, Ricci in panchina

L'Italia Under 21 scende in campo per sfidare i pari età della Svizzera nella seconda giornata del girone degli Europei di categoria. Gli azzurrini dopo l'esordio sfortunato in cui è arrivata la sconfitta per 2-1 contro la Francia dovranno rifarsi e battere gli elvetici. Nelle formazioni iniziali il CT Nicolato ha deciso di schierare dal primo minuto l'attaccante del Toro Pellegri ma non Ricci che parte dalla panchina. C'è spazio dal primo minuto anche per Bellanova, obiettivo di mercato dei granata.