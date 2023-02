LIVE! Coppa Italia, Fiorentina-Torino 0-0

Seguite la diretta testuale della sfida tra viola e granata valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2022/23

Benvenute/i alla diretta testuale di Fiorentina-Torino, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Le due squadre si sono già affrontate appena undici giorni fa in campionato e ad avere la meglio sono stati i granata. Il Toro nell'ultima partita ha pareggiato 2-2 in campionato contro l'Empoli mentre la Fiorentina è reduce dall'1-1 di Roma contro la Lazio.