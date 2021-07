LIVE! Italia-Belgio 0-0: gol annullato a Bonucci per fuorigioco

Segui con noi la diretta dei quarti di finale

Alle Italia e Belgio scenderanno in campo per il secondo quarto di finale di Euro2020. Gli azzurri di Roberto Mancini sfidano i Diavoli rossi all'Allianz Arena di Monaco per un posto in semifinale contro la Spagna. Due sono i cambi del tecnico della Nazionale rispetto all'ottavo con l'Austria: Giorgio Chiellini torna titolare al posto di Francesco Acerbi, Federico Chiesa sarà in campo dal 1'. Partono dalla panchina i granata Salvatore Sirigu e Andrea Belotti. Di seguito la diretta scritta del match.