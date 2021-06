LIVE! Italia-Svizzera 2-0: due cambi per gli azzurri, ancora in panca Belotti

Minuto dopo minuto le emozioni della partita della Nazionale con un particolare focus sui granata Sirigu, Belotti e Rodriguez

Seconda partita del campionato europeo per l'Italia di Roberto Mancini. Derby delle Alpi contro la Svizzera questa sera allo stadio "Olimpico" di Roma. L'Italia si presenta forte della vittoria 3 a 0 contro la Turchia all'esordio, mentre la Svizzera ha pareggiato contro il Galles. In panchina i due giocatori del Torino azzurri, ovvero Andrea Belotti e Salvatore Sirigu, mentre dal 1' ci sarà Ricardo Rodriguez per la selezione elvetica.