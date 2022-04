LIVE! Lazio-Torino 0-0

Seguite con noi su Toro News la diretta testuale del match dei granata che oggi sfidano i biancocelesti in trasferta

Il Torino scende in campo nel 33° turno per sfidare la Lazio. La formazione di Ivan Juric affronterà quella di Maurizio Sarri che è alla ricerca di punti utili per l'Europa. Nell'ultima giornata i granata hanno pareggiato 0-0 contro il Milan mentre i biancocelesti hanno vinto 1-4 sul campo del Genoa. In classifica il Torino ha 39 punti mentre la Lazio ne ha 55.