Vagnati pre Lazio-Torino: “Bremer? C’è movimento ma è ancora presto”

Le dichiarazioni dei protagonisti pochi minuti prima dell'inizio di questa partita valida per la 33^ giornata di Serie A

Pochi minuti prima dell'inizio del match Lazio-Torino, valido per la 33^ giornata di Serie A, il direttore dell'area tecnica granata Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di Sky Sport rilasciando le seguenti dichiarazioni riguardo al difensore Gleison Bremer : "Difficile dare una valutazione di un giocatore così oggettiva, ci sono troppe variabili. La prima dipende da quante squadre ti chiamano, oggettivamente è straordinario perché anche dal punto di vista dei dati sta facendo qualcosa di incredibile e penso che sia un giocatore di grande valore".

Qualcuno vi ha già contattato per lui?

"No c'è ancora il campionato, al momento sono tutte in silenzio (ride, ndr). Non sono credibile? Diciamo che c'è movimento ma è ancora presto".