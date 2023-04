LIVE! Lazio-Torino 0-1

Il Torino quest'oggi fa visita alla Lazio nella 31^ giornata di Serie A, un impegno non semplice per i granata che affrontano una delle formazioni più in forma di tutto il campionato. I biancocelesti nell'ultimo turno hanno vinto 0-3 sul campo dello Spezia mentre i granata si sono dovuti accontentare di un 1-1 in casa contro la Salernitana. In classifica la squadra di Sarri è seconda con 61 punti mentre i ragazzi di Juric si trovano all'undicesimo posto con 39 punti.