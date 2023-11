LIVE! Monza-Torino 0-0

Il Torino sfida il Monza nella dodicesima giornata di Serie A. I granata arrivano qui in Brianza in cerca della terza vittoria di fila in campionato dopo i successi contro Lecce e Sassuolo mentre la squadra di Palladino è reduce da un pareggio con l'Udinese e dalla vittoria col Verona. In classifica il Monza è quota 16 punti, uno in più del Toro che insegue a quota 15.