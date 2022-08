LIVE! Monza-Torino 0-1

Benvenuti alla diretta testuale di Monza-Torino, i granata scenderanno in campo per sfidare i brianzoli in questo primo turno di Serie A. Si tratta della prima storica partita per i biancorossi nel campionato di Serie A mentre i ragazzi di Juric avranno tutte le intenzioni di esordire con un successo e di rovinare la festa ai padroni di casa.