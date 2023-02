LIVE! Primavera, Torino-Atalanta 0-0

Benvenute/i alla diretta testuale di Torino-Atalanta, gara valida per il 19° turno del campionato Primavera 1. Il Torino cerca continuità dopo il successo ottenuto per 3-1 nell'ultima partita contro il Cagliari mentre i bergamaschi sono reduci dal pareggio per 2-2 in casa contro l'Empoli.