LIVE! Primavera, Torino-Genoa 1-1

Segui con noi la diretta della gara tra granata e rossoblu valida per la 25^ giornata del campionato Primavera 1

Benvenuti lettrici e lettori di ToroNews alla diretta testuale della partita Torino-Genoa, sfida valida per il 25^ turno del campionato Primavera. Oggi i granata di Coppitelli cercheranno di rialzarsi dato che sono reduci dalla sconfitta 1-0 sul campo del Cagliari. L'avversario però non sarà semplice, il Genoa infatti occupa la decima posizione in classifica e ha 13 punti in più del Toro.