LIVE! Primavera, Torino-Juventus 0-1

Segui con noi la diretta testuale del derby della Mole

Benvenuti lettrici e lettori di ToroNews alla diretta testuale del derby Torino-Juventus, sfida valida per il 29^ turno del campionato Primavera. I granata di Coppitelli sono in un buon momento di forma come testimoniato dai 4 risultati utili consecutivi che hanno rilanciato il Toro in classifica. Si tratta di un derby molto importante per entrambe le squadre perché i granata si giocano le chance di salvezza diretta mentre i bianconeri sono in lotta per la testa della classifica.