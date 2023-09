LIVE! Primavera, Torino-Roma 1-0

Il Torino Primavera scende in campo quest'oggi per sfidare la Roma nella quarta giornata e lo fanno tornando a giocare nel torinese, ad Orbassano. I granata sono reduci da un pareggio per 2-2 sul campo del Monza mentre i giallorossi hanno vinto 3-2 con il Frosinone nell'ultimo turno. In classifica il Toro ha 5 punti mentre la Roma 6.