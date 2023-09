LIVE! Salernitana-Torino 0-1

Il Toro scende in campo per sfidare la Salernitana nella quarta giornata di Serie A. I ragazzi di Juric sono reduci dalla vittoria prima della sosta contro il Genoa per 1-0 mentre i campani nell'ultimo turno hanno perso 2-0 a Lecce. In classifica le due squadre sono distanziate da due punti: 4 lunghezze per il Toro e 2 per i padroni di casa.