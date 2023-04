LIVE! Torino-Atalanta 0-1

Il Torino di Ivan Juric ospita l'Atalanta di Gian Piero Gasperini nell'anticipo del sabato sera della 32^ giornata di Serie A. I granata sono reduci da un importante successo ottenuto per 0-1 sul campo della Lazio e anche i nerazzurri hanno vinto nell'ultimo turno, 3-1 in casa contro la Roma. In classifica le due squadre sono distaccate da dieci punti: 52 le lunghezze ottenute dall'Atalanta contro le 42 del Toro.