LIVE! Torino-Empoli 0-0

Il Torino ospita l'Empoli per cercare il terzo successo di fila in casa e provare a rilanciarsi nella lotta per la zona Europa. I granata sono reduci dal pareggio per 0-0 sul campo del Frosinone mentre gli azzurri nell'ultimo turno hanno pareggiato 1-1 in casa contro il Lecce. In classifica le due squadre sono separate da otto punti: 20 per il Toro e 12 per l'Empoli.