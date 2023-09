LIVE! Torino-Genoa 0-0

Il Torino scende in campo per sfidare il Genoa nella terza giornata del campionato di Serie A 2023/24. I granata sono alla ricerca della prima vittoria in questo campionato dopo un solo punto raccolto nelle prime due gare mentre i rossoblù sono già a quota 3 lunghezze in classifica. Lo scorso turno la squadra di Juric ha perso 4-1 a San Siro contro il Milan mentre quella di Gilardino è stata in grado di andare a vincere 0-1 in casa della Lazio.