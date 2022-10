Il derby LIVE! Torino-Juventus

Benvenuti alla diretta testuale della sfida tra il Torino e la Juventus nella decima giornata di Serie A. Quello che andrà in scena oggi sarà un derby della Mole importantissimo per entrambe le squadre. Nell'ultimo turno i granata hanno raccolto un pareggio per 1-1 in casa contro l'Empoli. I bianconeri invece sono reduci dalla sconfitta 2-0 a San Siro contro il Milan. In classifica la Juventus di Allegri si trova all'ottavo posto con 13 punti, due in più del Toro di Juric che con 11 lunghezze occupa la decima posizione.