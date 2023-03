LIVE! Torino-Napoli 0-1

Benvenute/i alla diretta testuale di Torino-Napoli, partita valida per la 27^ giornata di Serie A. I granata arrivano a questa sfida dopo il successo ottenuto per 0-2 nell'ultimo turno sul campo del Lecce, stesso risultato anche per gli azzurri che hanno vinto in casa contro l'Atalanta. Il Napoli sta dominando il campionato e arriva a questo incontro con ben 68 punti raccolti dopo 26 partite con un vantaggio di 18 punti sull'Inter seconda. Il Toro invece ha 37 punti ed è alla ricerca di risultati utili nella corsa per l'Europa.