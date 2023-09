LIVE! Torino-Roma 0-0

Dopo due successi di fila per il Torino adesso ci sarà l'esame Roma in un match valido per il quinto turno di Serie A. I granata sono reduci dalla vittoria 0-3 sul campo della Salernitana e anche i giallorossi nell'ultimo turno hanno vinto, ben 7-0 in casa contro l'Empoli. In classifica il Toro di Juric ha 7 punti mentre i ragazzi di Mourinho hanno fin qui raccolto 4 lunghezze.