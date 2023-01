LIVE! Torino-Spezia 0-1

Benvenuti/e alla diretta testuale di Torino-Spezia, gara valida per la 18^ giornata di Serie A. I ragazzi di Ivan Juric ospitano la formazione ligure che è allenata da Luca Gotti. Nell'ultimo turno il Toro ha ottenuto solo un pareggio per 1-1 contro la Salernitana (ma sono reduci dalla grande vittoria di San Siro in Coppa Italia). Lo Spezia la settimana scorsa si è dovuto accontentare di un pareggio per 0-0 contro il Lecce. In classifica il Torino ha fin qui raccolto 23 punti dopo 17 di turni mentre lo Spezia è a quota 15.