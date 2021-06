Euro2021, Olanda-Ucraina 3-2: la decide Dumfries

Olanda e Ucraina sul campo ad Amsterdam per l’Euro2021. De Ligt assenza pesante.

Olanda e Ucraina inaugurano il loro girone agli Euro2021, giocando alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam. Un 3-2 finale importantissimo per gli olandesi, che nonostante l’assenza di De Ligt (nella Juventus in Serie A) e Van de Beek, riescono a conquistare i primi 3 punti del girone grazie ai gol di Wijnaldum, Weghorst e Dumfries. L’Ucraina risponde, ma non abbastanza, con i gol di Jarmolenko e Yaremchuk. Dalla Serie A, presenti De Vrij nell’Olanda, e Malinovsky nell’Ucraina.