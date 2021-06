Europei, le formazioni ufficiali di Italia-Galles: Belotti titolare

Il capitano del Torino parte dal primo minuto al centro del tridente azzurro, solo panchina per l'altro granata Sirigu

Il CT dell'Italia Roberto Mancini e il collega del Galles Robert Page hanno comunicato le formazioni ufficiali che scenderanno in campo dal primo minuto. La sfida Italia-Galles è valida per l'ultima giornata del Girone A. Negli azzurri da segnalare la presenza dal primo minuto dell'attaccante del Torino, Andrea Belotti che partirà da titolare per la prima volta nella competizione. L'altro calciatore granata, ovvero il portiere Salvatore Sirigu, parte invece dalla panchina.