Europei, Ucraina-Macedonia del Nord 2-1: primi tre punti dei gialloblu

Ucraina e Macedonia del Nord in campo a Bucarest per conquistare i loro primi tre punti del girone

I primi 3 punti dell'Ucraina, nel girone C, vengono conquistati, alla National Arena di Bucarest, dai gol di Yarmolenko, al 29', e di Jaremcuk, al 34'. Segue una risposta della Macedonia del Nord, con il gol di Alioski, che non riesce però a raggiungere la porta avversaria per il gol del 2-2 e per riaprire la partita, che termina 2-1. Entrambe le squadre erano reduci da due sconfitte, rispettivamente contro l'Olanda (dopo una rimonta da 0-2 a 2-2, con Dumfries che però segna la rete finale sella vittoria olandese) e contro l'Austria. Dalla Serie A, presenti Malinovsky, dall'Atalanta, e Pandev, dal Genoa.