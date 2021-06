Nazionali, Inghilterra-Germania 2-0: Sterling e Kane per i quarti di finale

Inghilterra-Germania 2-0. Sterling e Kane sanciscono il passaggio degli inglesi ai quarti di finale di questi Euro 2021.

Sul campo di Wembley, si sono sfidate Inghilterra e Germania, con la vittoria inglese per 2-0, firmata Sterling e Kane (rispettivamente al 75' e all'86'), che sono riusciti con due emozionanti gol a superare i pali di Neuer. Vittoria che sancisce il passaggio ai quarti di finale, da disputare poi contro la vincente di Svezia-Ucraina di questa sera. Una vittoria che per la formazione inglese ha un sapore di "vendetta" per l'Euro'96, quando la Germania si è imposta agli inglesi ai calci di rigore. Della Serie A, presente Gosens, dall'Atalanta.