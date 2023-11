Si avvicina il calcio d'inizio di Bologna-Torino. Lunedì 27 novembre, alle ore 20:45, le formazioni di Thiago Motta e Ivan Juric scenderanno in campo allo stadio Dall'Ara per la tredicesima giornata di Serie A. La formazione rossoblù e quella granata vanno entrambe alla ricerca di una vittoria che potrebbe portare ad un salto decisivo in classifica.

Per quanto riguarda il modulo, il 3-5-2 sta piacendo a Juric, che dovrebbe dargli continuità, anche a livello degli 11 giocatori titolari. "Siamo soddisfatti di come si stanno cercando e trovando le due punte" ha detto infatti il tecnico croato in conferenza.

Torino, in difesa c'è Tameze come braccetto

Davanti al solito Vanja Milinkovic-Savic, il tridente difensivo sarà lo stesso visto a Monza: al centro, dopo l'ottima prestazione con la maglia dell'Italia, ci sarà chiaramente Alessandro Buongiorno, che, per Juric, "è l’esempio di come debbano lavorare i giovani". A sinistra spazio per il solito Rodriguez, mentre a destra Tameze dovrebbe spuntarla su David Zima. "Siamo molto soddisfatti di come sta giocando da braccetto" ha detto dell'ex Verona il tecnico croato. Non convocati Djidji e Sazonov, alle prese con il recupero dai rispettivi problemi fisici.

A centrocampo spazio per Vlasic, a sinistra più Lazaro che Vojvoda

A centrocampo, Juric conferma come esterno destro Bellanova, che "sta facendo bene, arriva sul fondo e va a chiudere sul secondo palo", mentre a sinistra si ripete il solito ballottaggio tra Lazaro e Vojvoda, con l'austriaco che sembra essere leggermente favorito sul kosovaro. Davanti alla difesa, spazio per il recuperato Linetty, mentre come interni ci saranno Ilic e Vlasic, con quest'ultimo che, nell'ultimo periodo, Juric vede "più pimpante e sempre più nel vivo del gioco". Solo panchina per Gineitis, mentre Ricci non sarà a disposizione e tornerà solo prossima settimana.

In attacco Juric conferma il duo Sanabria-Zapata

Poche sorprese per quanto riguarda l'attacco: la coppia Sanabria-Zapata è la prescelta per affrontare il Bologna al Dall'Ara: "Siamo molto contenti, se arrivano anche i gol ci divertiamo" ha sentenziato Juric. Pellegri è a disposizione ma va in panchina, insieme alla batteria di trequartisti composta da Seck, Radonjic e Karamoh.

Bologna, out Orsolini e Karlsson: sulla trequarti Ndoye e Saelemaekers

Thiago Motta, che deve fare i conti con le assenze di Orsolini e Karlsson, schiererà il suo Bologna con il 4-2-3-1, con in porta Skorupski e la difesa composta da Posch, Beukema, Calafiori e Lykogiannis, che dovrebbe essere preferito a Kristiansen. Davanti alla difesa dovrebbe toccare invece a Aebischer e Freuler, mentre sulla trequarti Ndoye, Ferguson e Saelemaekers dovrebbero agire alle spalle di Zirkzee.

FORMAZIONI

Serie A 27/novembre ore 20:45 BOLOGNA TORINO 4-2-3-1 Modulo 3-5-2 Thiago Motta Allenatore Ivan Juric

In campo Lukasz Skorupski Stefan Posch Sam Beukema Riccardo Calafiori Charalampos Lykogiannis Michel Aebischer Remo Freuler Dan Ndoye Lewis Ferguson Alexis Saelemaekers Joshua Zirkzee Vanja Milinkovic-Savic Adrien Tameze Alessandro Buongiorno Ricardo Rodriguez Raoul Bellanova Nikola Vlasic Karol Linetty Ivan Ilic Valentino Lazaro Duvan Zapata Antonio Sanabria