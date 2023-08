Tutto pronto per Milan-Torino. Domani, sabato 26 agosto alle ore 20.45, le formazioni di Stefano Pioli e Ivan Juric scenderanno in campo a San Siro per la seconda giornata di Serie A. I granata si trovano al primo scontro con una big e cercheranno di fare lo sgambetto ai rossoneri per ottenere la prima vittoria in campionato. Dall'altra parte ci sarà però un Milan che è partito forte contro il Bologna e che spera di far subito felice San Siro alla prima davanti ai tifosi. Vediamo quali sono le probabili scelte dei due allenatori.

Torino, difesa consolidata: nessun cambio rispetto a Cagliari

Salvo sorprese dell'ultimo minuto, in difesa non dovrebbero esserci novità tra le fila granata rispetto alla sfida d'esordio contro il Cagliari. Tra i pali si piazzerà Vanja, recuperato dagli acciacchi estivi come ha dimostrato la prova contro i sardi. In difesa si va verso la conferma dell'intero terzetto con Schuurs ancora impiegato come braccetto destro, Buongiorno centrale e Rodriguez a sinistra.

Torino, a centrocampo: Lazaro insidia Vojvoda e Bellanova, conferme per Ilic-Ricci

A centrocampo non dovrebbero esserci dubbi sulla coppia di centrali, con Ricci e Ilic saldamente al timone. Qualche ragionamento in più Juric lo farà pensando alle corsie esterne. Martedì Valentino Lazaro è tornato a Torino e si è subito messo a disposizione del tecnico croato. Verosimilmente partirà dalla panchina, ma l'austriaco scalda i motori e sta provando a scalzare il kosovaro Vojvoda, al momento in vantaggio per una maglia da titolare. A destra invece dovrebbe partire dal 1' Bellanova.

Torino, sulla trequarti ballottaggio Radonjic-Karamoh. In attacco c'è Sanabria

Per quanto riguarda il reparto offensivo Vlasic partirà titolare a destra, mentre sulla sinistra si profila il ballottaggio tra Radonjic e Karamoh, con il serbo che è in leggero vantaggio rispetto al francese. Per quanto riguarda l'attacco, Sanabria partirà ancora titolare.

Milan, Pioli verso la conferma in blocco dell'undici all'esordio

Per quanto riguarda il Milan, Stefano Pioli sta ultimando le ultime valutazioni. Il tecnico rossonero pare comunque intenzionato a dare fiducia all'undici titolare sceso in campo contro il Bologna, vista l'ottima risposta ricevuta sul campo. Dunque Maignan saldamente in porta, davanti a lui la coppia di centrali Thiaw-Tomori e gli esterni bassi Calabria e Theo Hernandez. In mezzo al campo invece dirige le operazioni Krunic, affiancato dalle mezzali Loftus-Cheek e Reijnders. In attacco spazio al trio d'assalto formato da Pulisic, Leao e Giroud.

FORMAZIONI

Serie A 26/agosto ore 20:45 MILAN TORINO 4-3-3 Modulo 3-4-2-1 Pioli Allenatore Juric

In campo Mike Maignan 16 Davide Calabria 2 Malick Thiaw 28 Fikayo Tomori 23 Theo Hernandez 19 Ruben Loftus-Cheek 8 Rade Krunic 33 Tijjani Reijnders 14 Christian Pulisic 11 Olivier Giroud 9 Rafael Leao 10 Vanja Milinkovic-Savic 32 Perr Schuurs 3 Alessandro Buongiorno 4 Ricardo Rodriguez 13 Raoul Bellanova 19 Samuele Ricci 28 Ivan Ilic 8 Mergim Vojvoda 7 Nikola Vlasic 16 Nemanja Radonjic 10 Antonio Sanabria 9