Si avvicina il calcio d'inizio di Torino-Atalanta. Lunedì 4 dicembre, alle ore 20:45, le formazioni di Ivan Juric e Gian Piero Gasperini scenderanno in campo allo stadio Olimpico Grande Torino per la quattordicesima giornata di Serie A. Entrambe le formazioni vogliono ripartire dopo le sconfitte subite nell'ultima giornata, rispettivamente contro Bologna e Napoli.

Per quanto riguarda il modulo, ormai il passaggio al 3-5-2 è consolidato. Anche contro l'Atalanta i granata schiereranno 5 centrocampisti alle spalle di due punte.

Toro, si rivede Vanja tra i pali. In difesa ancora Tameze come braccetto

Nella conferenza stampa prepartita, Ivan Juric ha tolto ogni dubbio riguardo al titolare tra i pali del Torino: contro l'Atalanta giocherà Vanja Milikovic-Savic. "Sì, torna lui.Le gerarchie sono chiare, Vanja è il titolare” ha detto il tecnico granata. In difesa, invece, con Djidji che sta continuando a lavorare per ottenere la miglior condizione prima di poter tornare titolare, il tridente sarà lo stesso visto a Monza: in mezzo ci sarà Alessandro Buongiorno, con al suo fianco Adrien Tameze a destra e Ricardo Rodriguez a sinistra. L'escluso del pacchetto arretrato sembra quindi essere ancora una volta David Zima.

A centrocampo più Vlasic che Ricci, Vojvoda preferito a Lazaro

In mezzo al campo, Ricci sarà tra i convocati della gara, ma non partirà titolare. A confermare il tutto è lo stesso Juric, che in conferenza ha così affermato: "dopo un infortunio meglio ripartire con meno minuti". A trarre vantaggio da ciò è quindi Vlasic, che insieme a Linetty e Ilic dovrebbe completare il reparto centrale di centrocampo. Per quanto riguarda gli esterni, a destra Bellanova non dovrebbe avere problemi a ricevere la maglia da titolare, mentre a sinistra toccherà a Vojvoda, che viene così preferito a Lazaro. "A Bologna (Lazaro, ndr) forse è stato l'unico giocatore che, all'interno di una prima ora di gioco che è stata positiva, si è espresso su un livello inferiore agli altri. Per questo probabilmente domani giocherà Vojvoda" ha sentenziato Juric.

Sanabria-Zapata confermati in attacco

In avanti le sorprese non mancheranno: Juric continuerà a dare fiducia alla coppia Sanabria-Zapata, con quest'ultimo che può godere della fiducia del tecnico, che in settimana l'ha visto allenarsi molto bene. Pellegri resta la prima scelta per entrare a gara in corso, mentre per il gruppo dei trequartisti lo spazio è sempre più ristretto. Lo stesso Juric ha affermato di non star cercando un modo diverso per utilizzare i trequartisti.

Atalanta, fuori Scamacca: Gasperini punta su Muriel e Lookman

L'Atalanta di Gasperini, che arriverà a Torino senza la sua prima punta Gianluca Scamacca, scenderà in campo a Torino con il 3-4-1-2. Davanti al portiere Musso, il tridente di difesa dovrebbe essere composto da Djimsiti, Scalvini e Kolasinac, mentre in mezzo al campo, Ederson dovrebbe affiancare De Roon. Sugli esterni Hateboer e Ruggeri dovrebbero spuntarla sui vari Bakker e Zappacosta, mentre in attacco, a sostituire Scamacca ci dovrebbe essere Muriel, affiancato da Lookman e supportato da Koopmeiners.

FORMAZIONI

Serie A 04/dicembre ore 20:45 TORINO ATALANTA 3-5-2 Modulo 3-4-1-2 Ivan Juric Allenatore Gian Piero Gasperini

In campo Vanja Milinkovic-Savic Adrien Tameze Alessandro Buongiorno Ricardo Rodriguez Raoul Bellanova Nikola Vlasic Karol Linetty Ivan Ilic Mergim Vojvoda Antonio Sanabria Duvan Zapata Juan Musso Berat Djimsiti Giorgio Scalvini Sead Kolasinac Hans Hateboer Marten De Roon Ederson da Silva Matteo Ruggeri Teun Koopmeiners Ademola Lookman Luis Muriel