Si avvicina il calcio d'inizio di Torino-Empoli. Sabato 16 dicembre, alle ore 20:45, le formazioni di Ivan Juric ed Aurelio Andreazzoli scenderanno in campo allo stadio Olimpico Grande Torino per la sedicesima giornata di Serie A. I granata vogliono ritornare a vincere dopo il pareggio con il Frosinone, mentre i toscani cercano il successo esterno dopo l'1-1 casalingo contro il Lecce.

Per quanto riguarda il modulo, il 3-5-2 è ormai una certezza per Ivan Juric, che ritrova Karol Linetty in mediana e deve fare a meno solamente di Schuurs e N'Guessan.

Torino, in difesa il terzetto è confermato

Il cambio di Bologna è il passato: tra i pali del Torino, Vanja Milinkovic-Savic è sempre il titolare e anche contro l'Empoli partirà dal 1'. Davanti a lui nessuna sorpresa, con Juric che, in conferenza stampa, ha confermato la fiducia al trio visto nelle ultime uscite: "ladifesa sta funzionando bene e continuiamo così". All'Olimpico Grande Torino, Tameze, Buongiorno e Rodriguez andranno a formare quindi il terzetto titolare.

A centrocampo Linetty si riprende il posto, Ricci va in panchina

In mediana, Juric può contare sul ritorno a disposizione di Karol Linetty, che, a spese di Samuele Ricci, andrà a riprendersi il posto da titolare davanti alla difesa ("A Samu succede di non essere subito in forma quando torna da un infortunio. In mezzo al campo abbiamo alternative, Linetty per me è importante e domani partirò con lui”). Al suo fianco spazio per i soliti Vlasic ed Ilic, mentre sugli esterni va verso l'ennesima conferma Raoul Bellanova a destra. A sinistra, invece, Vojvoda e Lazaro si contendono il posto da titolare, ma, al momento, il kosovaro è il favorito.

In attacco confermati Sanabria e Zapata

La coppia titolare d'attacco è ormai consolidata: Sanabria e Zapata sono gli attaccanti titolari di questo Torino e avranno il compito di scardinare la difesa dell'Empoli. Pellegri resta il primo cambio, mentre, oltre a Seck e Karamoh, a disposizione di Juric ci sarà anche Nemanja Radonjic. "Questa settimana si è allenato come tutti e va in ritiro ha detto il tecnico granata in conferenza".

Empoli, Shpendi per sostituire Caputo davanti

Andreazzoli, che deve fare a meno di Caputo, dovrebbe schierare il suo Empoli con il 4-3-3, con l'ex Torino Berisha tra i pali e la difesa a 4 composta da Ebuehi, Ismajli, Luperto e Bastoni. In mediana spazio per Grassi, con Fazzini e Maleh ai suoi lati. In attacco, infine, Cambiaghi e Cancellieri dovrebbero supportare Shpendi, che è favorito su Gyasi.

FORMAZIONI

Serie A 16/dicembre ore 20:45 TORINO EMPOLI 3-5-2 Modulo 4-3-3 Ivan Juric Allenatore Aurelio Andreazzoli

In campo Vanja Milinkovic-Savic -32 Adrien Tameze -61 Alessandro Buongiorno -4 Ricardo Rodriguez -13 Raoul Bellanova -19 Nikola Vlasic -16 Karol Linetty -77 Ivan Ilic -8 Mergim Vojvoda -27 Antonio Sanabria -9 Duvan Zapata -91 Etrit Berisha -99 Tyronne Ebuehi -24 Ardian Ismajli -34 Sebastiano Luperto -33 Simone Bastoni -30 Jacopo Fazzini -21 Alberto Grassi -5 Youssef Maleh -29 Matteo Cancellieri -20 Stiven Shpendi -7 Nicolò Cambiaghi -28