Si avvicina il calcio d'inizio di Torino-Roma. Domenica 24 settembre, alle ore 20:45, le formazioni di Ivan Juric e José Mourinho scenderanno in campo all'Olimpico Grande Torino per la quinta giornata di Serie A. I granata sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva in campionato (cosa che non accade dal 2019), mentre i giallorossi vogliono continuare a vincere per risalire la classifica dopo un inizio di campionato non entusiasmante.

Per quanto riguarda il modulo, Juric non cambia idea: anche contro la Roma sarà 3-4-2-1.

Torino, contro la Roma il solito blocco difensivo

Nessuna sorpresa per quel che riguarda il blocco arretrato. Davanti a Milinkovic-Savic, Juric va verso la conferma del terzetto Schuurs-Buongiorno-Rodriguez. Ancora out Djidji, mentre Zima non è al 100%. Sazonov e N'Guessan le due alternative dalla panchina. Juric appare preoccupato in merito alla situazione del suo pacchetto arretrato.

A centrocampo Tameze favorito su Ilic per affiancare Ricci

In mezzo al campo, nonostante il rientro di Ilic, Juric dovrebbe ancora dare fiducia a Tameze, che ben si è comportato all'Arechi contro la Salernitana. Al suo fianco chiaramente ci sarà Ricci, mentre, sulle fasce, Bellanova agirà sulla destra e Lazaro sulla sinistra (Vojvoda ancora out).

Sulla trequarti torna Vlasic, in attacco c'è Zapata

Vlasic è tornato a disposizione dopo i problemi fisici che l'hanno costretto al forfait a Salerno. E' lui il principale candidato per affiancare Radonjic sulla trequarti, anche se non è da sottovalutare l'impiego di Demba Seck. Più indietro nelle gerarchie Karamoh. In attacco, Zapata è favorito su Sanabria per la maglia da titolare nonostante in settimana non si sia allenato regolarmente per le tossine fisiche della gara di Salerno.

Roma, Mourinho sceglie il 3-5-2: Dybala-Lukaku la coppia d'attacco

La Roma di José Mourinho, che in settimana ha perso per infortunio Renato Sanches, dovrebbe scendere in campo a Torino con il 3-5-2. Davanti al portiere Rui Patricio, il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Mancini, Llorente e Ndicka, mentre i 5 di centrocampo dovrebbero essere Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar e Spinazzola. Dybala e Lukaku saranno invece le due punte.

FORMAZIONI

Serie A 24/settembre ore 20:45 TORINO ROMA 3-4-2-1 Modulo 3-5-2 Ivan Juric Allenatore José Mourinho

In campo Vanja Milinkovic-Savic 32 Perr Schuurs 3 Alessandro Buongiorno 4 Ricardo Rodriguez 13 Raoul Bellanova 19 Samuele Ricci 28 Adrien Tameze 61 Valentino Lazaro 20 Nikola Vlasic 11 Nemanja Radonjic 10 Duvan Zapata 91 Rui Patricio 1 Gianluca Mancini 23 Diego Llorente 14 Evan N'Dicka 5 Rasmus Kristensen 43 Bryan Cristante 4 Leandro Paredes 16 Houssem Aouar 22 Leonardo Spinazzola 37 Paulo Dybala 21 Romelu Lukaku 90