Si avvicina il calcio d'inizio di Torino-Hellas Verona. Lunedì 2 ottobre, alle ore 18:30, le formazioni di Ivan Juric e Marco Baroni scenderanno in campo all'Olimpico Grande Torino per la settima giornata di Serie A. I granata vogliono rialzarsi dopo la sconfitta contro la Lazio, mentre i gialloblù devono dare una scossa alla loro stagione dopo aver collezionato 1 punto nelle ultime 4 uscite.

Per quanto riguarda il modulo di gioco, Juric si è così espresso in conefrenza: "Giocare con una o due punte? Dipende molto se giochiamo contro una difesa che giochi a tre o a quattro”. Per questo, dato che contro la Lazio, che gioca con la difesa a 4, il tecnico croato aveva schierato sia Zapata che Sanabria, ora è lecito pensare che contro il Verona sia il momento di un'unica punta e quindi del 3-4-2-1.

Torino, scelte obbligate in difesa: Sazonov al centro

Per la prima volta dall'inizio della stagione, dato che Buongiorno sarà fuori dai giochi per un mesetto, Juric schiererà un tridente difensivo diverso dal solito. Davanti a Milinkovic-Savic, oltre ai soliti Schuurs e Rodriguez, dovrebbe partire dal 1' Saba Sazonov, che ha ben figurato. E la soluzione non potrebbe essere diversa, dato che anche Djidji e Zima devono fare i conti con i loro problemi fisici. L'unico sostituto difensivo, oltre a Tameze, che però sarebbe adattato, al momento è N'Guessan.

Duello Ilic-Tameze per la titolarità in mediana

In mezzo al campo, Ricci sta piacendo a Juric e per questo lo dovrebbe confermare anche contro il Verona. Al suo fianco, Ilic dovrebbe avere la meglio su Tameze, dato che quest'ultimo è stato molto impiegato nelle ultime giornate. Sulle fasce, a destra Bellanova dovrebbe spuntarla nuovamente su Soppy, mentre a sinistra sarà ancora la volta di Lazaro. Niente da fare per Vojvoda, che deve fermarsi per una botta.

Seck-Radonjic sulla trequarti, Zapata in attacco

Sulla trequarti, dopo la panchina iniziale contro la Lazio, è di nuovo il momento di Nemanja Radonjic sul centrosinistra. Mentre a destra, Seck è favorito su Vlasic. Juric sta particolarmente apprezzando la dedizione dell'ex Spal, tanto che si è così espresso su di lui: "Vedendo questo atteggiamento a un allenatore viene voglia di dare spazio e fiducia a un giocatore". Davanti, come detto in apertura, il tecnico croato dovrebbe schierare un'unica punta, Duvan Zapata. Lo stesso Juric ha detto: "Se Zapata potrebbe rifiatare?No, con lui abbiamo puntato sulla progressione di lavoro per capire il suo momento".

Verona, Baroni gioca a specchio: Bonazzoli punta centrale

Marco Baroni dovrebbe schierarsi a specchio con il Toro di Juric. Nel suo 3-4-2-1, davanti al portiere Montipò, i tre difensori dovrebbero essere Magnani, Coppola e Dawidowicz, mentre a centrocampo Faraoni e Lazovic agiranno sugli esterni, con Hongla e Folorunsho al centro. Sulla trequarti spazio per Ngonge e Duda, mentre in attacco Bonazzoli è favorito su Henry. Assenti per problemi fisici Hien, Doig e Djuric.

FORMAZIONI

Serie A 02/ottobre ore 18:30 TORINO VERONA 3-4-2-1 Modulo 3-4-2-1 Ivan Juric Allenatore Marco Baroni

In campo Vanja Milinkovic-Savic 32 Perr Schuurs 4 Saba Sazonov 15 Ricardo Rodriguez 13 Raoul Bellanova 19 Samuele Ricci 28 Ivan Ilic 8 Valentino Lazaro 20 Demba Seck 23 Nemanja Radonjic 10 Duvan Zapata 91 Lorenzo Montipò 1 Giangiacomo Magnani 23 Diego Coppola 42 Pawel Dawidowicz 27 Davide Faraoni 5 Martin Hongla 18 Michael Folorunsho 90 Darko Lazovic 8 Cyril Ngonge 26 Ondrej Duda 33 Federico Bonazzoli 99