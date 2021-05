Aggressione anti-semita per Luca Lewis: la denuncia dell’ex Toro Primavera

L'ex portiere della Primavera del Torino racconta sul proprio profilo Instagram ciò che gli è accaduto la scorsa sera a New York

Luca Lewis si fa avanti sui social denunciando quello che gli è accaduto la scorsa sera a New York. L' ex portiere della Primavera del Torino - racconta sul proprio profilo Instagram - è stato fermato da un gruppo di persone palestinesi, le quali gli hanno domandato - con arroganza - quale fosse la sua provenienza. Con precisione se fosse ebreo. Un avvenimento legato alla tensione e al conflitto in atto nella Striscia di Gaza, che ha vissuto una recrudescenza negli ultimi giorni.

Il portiere del New York Red Bulls ha raccontato questa disavventura attraverso il suo profilo Instagram, esprimendo anche il suo punto di vista e il suo pensiero: "Personalmente credo che ci sia qualcosa di sbagliato in entrambe le parti. Tuttavia questa costante promozione della violenza sta sfuggendo di mano. Si dice che non è sicuro camminare intorno a una città così varia come New York in cui la cultura, la razza e l'etnicità di tutti è ben accolta e data la capacità di vivere insieme nella pace lontano da tutta questa discriminazione".