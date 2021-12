Bologna, sono 23 i giocatori convocati per il Torino: c’è Arnautovic

Sono 23 i giocatori convocati da Sinisa Mihajlovic per la gara in programma domani con i granata

Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati per la gara con il Toro in programma domani alle 12.30 allo stadio Olimpico Grande Torino. Nella lista dei 23 il tecnico rossoblu ha recuperato Marko Arnautovic, come già aveva annunciato durante la conferenza stampa di questa mattina (QUI le sue parole). Assenti invece Mbaye e Schouten.