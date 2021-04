La probabile formazione del Bologna: Barrow unica punta nel 4-2-3-1 di Mihajlovic

Le possibili scelte di Mihajlovic in vista del match contro i granata di Davide Nicola

BOLOGNA, ITALY - JANUARY 16: Riccardo Orsolini of Bologna FC celebrates after scoring the opening goal from the penalty spot during the Serie A match between Bologna FC and Hellas Verona FC at Stadio Renato Dall'Ara on January 16, 2021 in Bologna, Italy. (Photo by Mario Carlini / Iguana Press/Getty Images)LE POSSIBILI SCELTE - Data la buona prestazione della scorsa partita, il tecnico serbo non dovrebbe cambiare di molto l'11 titolare, ma soltanto il terminale offensivo della squadra emiliana, ovvero Palacio. L'argentino dovrebbe partire dalla panchina, con Barrow che si sposterebbe come prima punta e lasciando spazio a Sansone sulla trequarti al fianco di Orsolini e Soriano. Negli altri reparti invece, dubbio Schouten-Dominguez a centrocampo con l'olandese favorito, mentre in difesa De Silvestri è in vantaggio su Mbaye per il ruolo di terzino destro. Nessuna speranza invece per Medel, Santander e Hickey, i quali sono alle prese con infortuni che li terranno fuori dal campo di gioco ancora per un po'. Stessa sorte per Tomyiasu, che sembrava potesse recuperare per il Torino ma non è stato convocato.