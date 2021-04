Mihajlovic pre Bologna-Torino: “Dobbiamo salvarci e vorrei farlo domani”

In conferenza stampa l'allenatore dei felsinei loda anche il Torino: "Ha giocatori da Europa, ma un'annata storta capita a tutti"

Sinisa Mihajlovic ha presentato in conferenza stampa la partita del suo Bologna contro il Torino. Una sfida che potrebbe dare ancora più tranquillità ai felsinei dopo la vittoria importante contro lo Spezia: "Noi dobbiamo arrivare il prima possibile alla salvezza e penso che a 40 punti ci sia la quota giusta. Vorrei arrivarci domani, poi penseremo ad altri obiettivi. La partita è stata preparata in poco tempo ma i ragazzi sanno che noi giochiamo sempre per vincere. Faremo qualche cambio viste le tre partite in sette giorni e dove ho scelte cambierò". Poi continua parlando della sfida contro lo Spezia: "Non so se ha aiutato o se ha messo pressione. Volevo che la squadra non si accontentasse della prestazione, perché la prestazione deve essere il modo per arrivare alla vittoria. Dobbiamo vincere e valorizzare quello che produciamo, quindi ho detto 'basta giocare bene e andare a casa con zero punti'. Abbiamo la nostra identità e la partita la facciamo sempre, poi è chiaro che ogni match fa storia a se. Per me è importante anche domani fare tre punti".