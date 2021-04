Serie A, tante squadre ancora in lotta salvezza: il confronto dei calendari

Ancora 7 giornate al termine del campionato che saranno ricche di spareggi salvezza, il Toro deve recuperare anche la gara con la Lazio

Federico De Milano

Ormai ci siamo, manca poco più di un mese al termine del campionato e la stagione sta per entrare nel vivo. Mancano solamente 7 giornate al termine della Serie A 2020/21 e in mezzo alle polemiche relative alla nascita della nuova Super Lega non bisogna perdere di vista i tanti verdetti che questo campionato deve ancora emettere. La corsa salvezza sarà uno dei temi più caldi per queste ultime giornate e il Toro di Nicola dovrà continuare come fatto nelle ultime partite per riuscire ad evitare la retrocessione.

TORINO - La squadra di Nicola è reduce da tre risultati utili consecutivi e dopo i mesi invernali passati sul fondo della classifica adesso sta riuscendo a risalire delle posizioni. Dopo i 3 punti ottenuti domenica contro la Roma, infatti, i granata si sono portati al 15° posto raggiungendo Benevento e Fiorentina a quota 30 punti. Il Toro avrà anche il vantaggio, rispetto alla concorrenza, di dover recuperare una partita contro la Lazio, gara che non è stata giocata causa Covid. I granata infatti sono gli unici a dover disputare ancora 8 partite e non 7 come il resto delle squadre impegnate ad evitare la retrocessione. Gli impegni più ostici per i ragazzi di Nicola saranno le partite casalinghe contro Napoli e Milan, oltre alla già citata trasferta in casa della Lazio. Per avere la certezza della permanenza in Serie A il Toro non dovrà assolutamente sbagliare gli scontri diretti contro Parma, Spezia e Benevento cercando di raccogliere il maggior numero di punti possibile.

CONFRONTO CALENDARI - Nonostante restino solamente 7 giornate da disputare prima del termine del campionato, ci saranno ancora molti scontri diretti che determineranno la corsa salvezza. Contando Udinese e Bologna già virtualmente salve, sono ancora 8 le squadre che proveranno ad evitare lo spettro della Serie B. Il Parma e il Crotone sono certamente le due compagini più in difficoltà e avranno bisogno di un vero e proprio miracolo per riuscire a rimanere nella massima serie. Il Genoa e lo Spezia, invece, hanno un discreto margine di vantaggio sulla terzultima (7 punti) e quindi potranno giocare le ultime giornate con maggiore fiducia. La Fiorentina è attesa da alcune partite difficili in questo finale di stagione dato che dovrà affrontare Juventus, Lazio e Napoli oltre allo scontro diretto con il Cagliari della 36^ giornata che sarà un match chiave per decretare la salvezza di queste due squadre. Il Benevento invece dovrà giocare ben 4 spareggi salvezza in 7 partite dato che affronterà Genoa, Cagliari, Crotone e Torino. Il Cagliari, che attualmente occupa il 18° posto, è la squadra che rischia di più dato che nelle prossime giornate dovrà affrontare ben 3 squadre di alta classifica e altrettanti scontri diretti oltre a cercare di recuperare ben 5 punti per salvarsi. I sardi, infatti, affronteranno Roma, Napoli e Milan oltre alle dirette concorrenti Benevento, Fiorentina e Genoa.