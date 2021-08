Coppa Italia: bene Spezia, Udinese e Fiorentina. Il Genoa si salva nel finale

I risultati delle prime quattro partite del primo turno di Coppa Italia. Domenica tocca al Torino di Ivan Juric

Oggi - venerdì 13 agosto - è inizia la Coppa Italia con le prime quattro partite del primo turno. Nel tardo pomeriggio Spezia e Genoa hanno vinto rispettivamente contro Pordenone (1-3) e Perugia (3-2); mentre nella serata si è assistito al passaggio del turno di Udinese e Fiorentina, entrambe uscite vincitrici rispettivamente contro Ascoli (3-1) e Cosenza (4-0). Questo è solo l'inizio, la Coppa Italia prosegue e domenica sarà proprio il momento del Torino. La formazione granata di Ivan Juric debutterà alle ore 21:00 in casa contro la Cremonese, squadra militante in serie B. Le quattro squadre che hanno passato il turno questa sera (Spezia, Genoa, Udinese e Fiorentina), dovranno attendere l'esito delle prossime gare per scoprire quale sarà la prossima avversaria da sfidare.