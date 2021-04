Euro2020, arriva l’ok dal Governo per il pubblico negli stadi in Italia

Roberto Speranza ha dato l'ok al pubblico negli stadi per quanto riguarda le quattro gare degli Europei che si giocheranno a Roma

Il Governo ha dato l'ok al pubblico negli stadi per le quattro gare del Campionato Europeo che si giocheranno allo stadio Olimpico di Roma (Italia-Turchia, Italia-Svizzera, Italia-Galles e un quarto di finale). Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha comunicato al presidente della FIGC, Gabriele Gravina, la suo consenso a riguardo. L'approvazione sarà ora girata all'UEFA, che sperava nel via libera di almeno il 25% della capienza massima. Adesso il Comitato Tecnico Sanitario dovrà stabilire i protocolli che consentano di svolgere in massima sicurezza l'evento. Di seguito le parole di Gravina: "La disponibilità acquisita dal Governo è un ottimo risultato che fa bene al calcio italiano. In un momento tanto complesso, è stata comunque manifestata chiaramente la volontà di veder confermata la presenza italiana a questo grande evento, dando fiducia alla FIGC. Collaboreremo in maniera sinergica con la sottosegretaria Valentina Vezzali che ci sta accompagnando in questo percorso. Ci è stato inviato un segnale in forte prospettiva sulla ripresa che noi trasferiremo prontamente alla Uefa".