Processo Davide Astori, condannato il medico sportivo Giorgio Galanti

Il professor Giorgio Galanti è stato condannato a un anno di reclusione nel processo riguardante la morte di Davide Astori

Il professor Giorgio Galanti, nonché ex direttore del centro di medicina dello sport di Careggi ed ex consulente sportivo della Fiorentina, è stato condannato a un anno di reclusione nel processo riguardante la morte di Davide Astori - avvenuta il 4 marzo 2018 - . Ieri a Firenze si è svola l'udienza per chiarire la vicenda e Galanti, unico imputato, era stato accusato dal pubblico ministero - Antonino Nastasi - di omicidio colposo per due certificati di idoneità rilasciati al giocatore.