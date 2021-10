Genoa, lesione di primo grado all’adduttore per Hernani: salta il Toro

L'ex Parma va ad aggiungersi agli infortunati Vanheusden e Maksimovic

Il Genoa si avvicina alla partita con il Torino con diverse defezioni nell'organico. Infatti, nella giornata di oggi, Hernani è stato sottoposto ad una serie di esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione di primo grado all'adduttore lungo. Per l'ex Parma non sono ancora stati stabiliti i tempi di recupero, ma è possibile che resti fuori diverse settimane, saltando quindi la sfida con il Toro. Tra gli altri, certamente Vanheusden e Maksimovic non potranno recuperare in tempo. Il primo ha una condropatia al ginocchio e lesione al semimembranoso, mentre il secondo è alle prese con una lesione di secondo grado al retto femorale. Bani intanto prova a recuperare in extremis, mentre Biraschi aspetta l'esito degli esami strumentali.