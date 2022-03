Italia, Scamacca spinge per la titolarità: aumenta la concorrenza per Belotti

Le probabili scelte di Roberto Mancini per la sfida di Konya di questa sera tra la Turchia e l'Italia: Belotti dovrebbe essere escluso dall'11

BELOTTI - Andrea Belotti dovrebbe scattare dalla panchina dopo aver seguito dalla tribuna, proprio al fianco di Scamacca, la sconfitta a Palermo per 0 a 1 contro la Macedonia del Nord. Il "Gallo" potrebbe essere chiamato in causa a partita in corso, anche perché Mancini proverà a far ruotare quanti più uomini possibili nella serata di Konya. Non sarà tuttavia un match amichevole e quindi le sostituzioni consentite saranno sempre e soltanto cinque. Il compito per Belotti, che dovrà rinunciare nuovamente, insieme a molti suoi illustri compagni, al primo Mondiale della carriera, sarà rimanere in orbita nazionale nel prossimo biennio, quello di avvicinamento all'Europeo del 2024. Non sarà semplice, anche perché tra i più criticati nella selezione di Mancini ci sono sempre stati i centravanti, ritenuti vero punto debole della nazionale campione d'Europa. E da dietro alcuni giovani premono, tra cui Scamacca.