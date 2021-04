Juventus: festino a casa McKennie con Dybala e Arthur, violate le regole Covid

Juventus / Nella notte sorpresi i 3 bianconeri in un festino con amici

Stando a quanto riportato oggi dal quotidiano La Stampa, intorno alle ore 23:30 di ieri sera, un'automobile dei Carabinieri si è fermata davanti al cancello di casa Mckennie, I militari dell'Arma, probabilmente avvisati da qualche vicino di casa, hanno multato i presenti - in tutto una decina - per avere violato le norme anti Covid. Dopo aver suonato al citofono diverse volte per farsi riaprire, le forze dell'ordine hanno trovato un festino vero e proprio, una cena per oltre 20 persone tra le quali ci sarebbero stati anche Arthur e Dybala. Ora i 3 calciatori sono a rischio multa da parte della società Juventus, ma soprattutto rischiano sanzioni da parte dell'arma dei Carabinieri, per resistenza a pubblico ufficiale (per entrare in casa i militari hanno dovuto insistere parecchi0), oltre che per aver violato le norme anti-Covid e il coprifuoco. Paiono comunque da escludere sanzioni tecniche, con i tre calciatori che saranno regolarmente a disposizione di Pirlo per il derby contro il Torino di sabato.