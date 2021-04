Super Lega, il CT della Norvegia: “Che cosa hanno fatto per meritarselo Juventus, Arsenal e Tottenham?”

Ståle Solbakken, commissario tecnico della Norvegia, si esprime in merito al progetto Super Lega

Il commissario tecnico della Norvegia Ståle Solbakken si esprime in merito al progetto Super Lega, commentando la presenza fuori luogo di alcuni club, in particolare Juventus, Arsenal e Tottenham: "Negli ultimi tre anni la Juventus è stata eliminata da Lione, Porto e Ajax. E l'altro giorno ha perso con l'Atalanta. In più ha solo due punti in più del Napoli e rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League - dice il CT della Nazionale norvegese - . Che cosa diavolo ci fa nella Superlega? - Solbakken continua e include nel discorso anche due club della Premier - Anche Arsenal e Tottenham, cosa hanno fatto per meritarselo? West Ham e Leicester al momento sono meglio. Che diritto hai di creare il tuo campionato solo perché hai maggiori opportunità commerciali? Il bello del calcio è che ci sono sorprese regolari - conclude il commissario tecnico della Norvegia - , con la Superlega non sarà più così".