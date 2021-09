Sarri, respinto il ricorso della Lazio: non ci sarà con il Torino

Il tecnico biancoceleste dunque non sarà in panchina in occasione del match di giovedì: al suo posto ci sarà il suo vice Giovanni Martusciello

Redazione Toro News

La Corte Sportiva D’Appello presieduta da Carmine Volpe ha respinto il ricorso della Lazio contro la squalifica per due giornate inflitta a Maurizio Sarri dopo l’espulsione in occasione di Milan-Lazio del 12 settembre. Il tecnico biancoceleste dunque non sarà in panchina in occasione del match di giovedì pomeriggio alle 18.30 allo stadio Olimpico Grande Torino: al suo posto ci sarà il suo vice Giovanni Martusciello, come già accaduto la scorsa partita con il Cagliari. Sarri era stato espulso al termine della gara con il Milan a San Siro a causa della reazione del tecnico della Lazio verso il rossonero Saelemaekers.